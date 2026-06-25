Aşırı sıcaklar ilaçları da etkiliyor

Türkiye genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgası, yalnızca insan sağlığını değil ilaçların güvenliğini de tehdit ediyor. Uzmanlar, yüksek sıcaklık ve nemin bazı ilaçların yapısını bozarak etkinliğini azaltabileceği uyarısında bulunuyor.

Cumhuriyet’e konuşan İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Özben Özge Yüksel, özellikle kronik hastalık tedavisinde kullanılan ilaçların uygun koşullarda saklanmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekerek “Isı ve neme maruziyet ilacın etkinliğini azaltabilir ya da tamamen bozulmasına neden olabilir. Soğuk zincir saklanması gereken ilaçlar hariç ilaçların genel olarak saklama ısısı 15- 25 derecedir. Yaz aylarında ilaçların direkt ışığa maruz kalacak ortamlarda saklanması ilaçların bozulmasına neden olabilir. Bu bozulma tedavinin başarısız olmasına ve hastalığın seyrinin bozulmasına neden olabilir” dedi.

“Mutfak ve banyo gibi yaşam alanları sıcaklık ve nem değişimlerinin en fazla yaşandığı alanlar olup ilaç saklama için uygun olmayan alanlardır” diyen Yüksel, “Bu nedenle ilaçların serin, kuru ve doğrudan ışık almayan ve sıcaklık değişimlerinin sınırlı olduğu kapalı dolaplarda saklanması önerilir. Çocuk antibiyotikleri genel olarak süspansiyon niteliğinde olup sulandırıldıktan sonra buzdolabında saklanması gerek” uyarısında bulundu.