Asırlık okullarının kapatılması öğrencileri isyan ettirdi

Ankara Kızılay’daki 99 yıllık Mimar Kemal Ortaokulu, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün okul binasına taşınacak olması nedeniyle kapatılacak. Okuldaki 2 sınıf ilçe milli eğitim müdürlüğünün bazı birimlerinin okula taşınmaya başlaması nedeniyle şimdiden boşaltıldı. Eğitim emekçileri ve veliler okul önünde, çocuklar okul bahçesinde kapanma kararına hep birlikte tepki gösterdi.

Okul önünde toplanan veliler açıklama yaptı. Açıklamaya CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ve Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak ile çok sayıda yurttaş katıldı. Veliler adına konuşan bir öğrenci velisi ortak açıklamayı okudu. Öğrenciler ise ‘okuluma dokunma’ sloganları attı.

‘GÖREVİNİZ OKUL KAPATMAK DEĞİL, AÇMAK’

Açıklamada, “Bu karar bir hafızanın ve çocukların geleceğinin yok sayılmasıdır. Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Kızılay'da hizmet verme ısrarı bu kararın arkasındaki temel nedendir. Kapatma gerekçesi olarak Kızılay bölgesinin öğrenciler için uygun olmadığı da iddia edilmektedir. Belki de Türkiye'nin en yoğun güvenlik noktasındayız. Devletimiz 99 yıldır okulumuzun öğrencilerini korumuş ve koruyacak güce sahiptir. Bu okul kapatılırsa 350 öğrenci nereye gidecek?

Bu karar öğrencilerimizin sınav haftasında gündeme gelmiştir. Bu okul sadece bir bina değildir. Pek çok devlet büyüğü ve sanatçının yetiştiği bir eğitim kurumudur. Türkiye'nin hafızasında yeri olan bir eğitim yuvasıdır. Okulumuz kapatılmamalıdır. Okul bahçesi otopark değil çocukların oyun olanı olmalıdır. Bu tarihi kuruma sahip çıkın çocuklarımızın sesini duyun. Bir okul kapanırsa sadece kapılar değil gelece açılan umutlar da kapanır” denildi.

Ardından sözü Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak aldı. Irmak, “Koca Çankaya'da hiç mi yer bulamıyorsunuz da tarihi hafızayı yok ederek onlarca siyasetçinin mezun olduğu Türk edebiyatına katkılarda bulunan onlarca edebiyatçının mezun olduğu bir okulu kapatıyorsunuz. Bir tarihi yok etmek istiyorsunuz. Okullar sadece duvarlardan ibaret değildir. Sizin göreviniz okul kapatmak değil okul açmak. Ama son yıllarda açtığınız okullar imam hatipler... Velilerimizle, çocuklarımızla, eğitim emekçilerimizle bu okula ve geleceğimize sahip çıkacağız” dedi.

‘PLANSIZ DÜZEN ÇOCUKLARI İSYAN ETTİRDİ’

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ise şu ifadeleri kullandı: “Bir kültürel miras. 99 yıldır bu okul eğitime uygundu, bugün uygun değilmiş. Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önce TÜİK'in binasına taşındı. Orası deprem açısından güvenli değilmiş. Sonra akıllarına gelen yer okul. Çocuklara ‘hadi gidiyorsunuz’ dediler. Bugün itibariyle iki sınıfın düzenlendiğini duyduk. 12 yaşındaki çocukları kendi okullarına sahip çıkmak için isyan ettiren anlayış, bu ülkeye güzellik getirebilir mi?

99 yıllık Cumhuriyetin mirasının sınıfları boşaltılıyor. Devleti devlet yapan planlamasıdır. Plansız düzen çocukları isyan eder hale getirdi. Anlaşılan o ki biz bu ülkede Milli Eğitim Bakanından ve siyasi iradeden çocuklarımızı korumak için dayanışma göstermek zorundayız. Cumhuriyet mirasına çökmelerine sessiz kalmayacağız, öğrencilerimizin eğitim hakkına sahip çıkacağız.”

‘HEDEFİNİZ CUMHURİYET DEĞERLERİNİ YOK ETMEK’

CHP’li Ersever konuşmasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i hedef aldı. Ersever, “Oturduğunuz yerden okul kapatmak size kolay geliyor. Burası Ankara'nın göbeği. Bu okul o kadar köklü ki cumhuriyetin bir çok değerini yetiştirdi. Türkiye'de böyle okullar artık çok ender bulunuyor çünkü kapatıp başka kurumlara veriyorsunuz. Hiç mi yer bulamadınız? Depreme dayanıklı bir yeriniz hiç mi yok? Hedefiniz cumhuriyet değerlerini yok etmek. Lütfen bundan vazgeçin. Vazgeçmezseniz, direnmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Ankara Mimarlar Odası’nın eski başkanı Tezcan Karakuş Candan da, “Burada eğer bir güvenlik sorunu olacaksa çocuk sesleri eksikliğinde olur. Çocuk sesi yoksa orası güvenli değildir. Bugün ilçe milli eğitim diyorlar. Yarın başka birine vermeyeceklerinin garantisi var mı bu ülkede?” tepkisini gösterdi.