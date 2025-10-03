Aşk ve Yemek filminin yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar oturuyor. Filmin senaristliğini Makbule Kosif, Derya Kara üstleniyor. Peki, Aşk ve Yemek filminin konusu ne? Aşk ve Yemek filminin oyuncuları kim?

AŞK VE YEMEK FİLMİNİN KONUSU NE?

Adanalı dört kardeş Civan, Derviş, Feride ve Ruşen, baba mesleği olan kebapçılık yaparak geçimlerini sağlar. Onların hayatı, Ruşen’in yaşadıkları yerde herkesi dolandırmasıyla alt üst olur. Doğru ve dürüst olmayı en büyük erdem sayan bu aile, yaşanan bu olayın ardından ortadan kaybolan Ruşen’i geride bırakarak, yeni bir hayat kurmak için Samsun’a doğru yola çıkar. Ancak bu yolculuğun onlara büyük sürprizleri olacaktır.

AŞK VE YEMEK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Uğur Güneş

Hande Doğandemir

Hatice Aslan

Osman Sonant

Bülent Şakrak

Ceren Taşçı

Emre Basalak

Ferhat Işıktaş

Gün Akıncı

Merve Özgüneş

Oğuzhan Şener

Yusuf Baymaz