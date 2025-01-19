’Asker eğlencesi’ dediler, sokağı ringe çevirdiler

Bursa’da asker eğlencesi sonrası 2 grup sokak ortasında birbirine girdi. Sokağı ringe çeviren gençlerin kavgası, saniye saniye amatör kamerayla kaydedildi.

’Asker eğlencesi’ dediler, sokağı ringe çevirdiler
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İHA
Yayınlanma: 19.01.2025 - 09:53

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi’nde meydana geldi.

Asker eğlencesi sonrası iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya döndü.

Sokağın ringe döndüğü anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.


Etiketler: #Bursa #asker eğlencesi #kavga

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