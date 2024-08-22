Eskişehir'de asker eğlencesinde arbede: 1 polis yaralandı, 2 gözaltı

Eskişehir'de sokakta düzenlenen asker eğlencesinde havaya silahla ateş eden şüphelilerle, ihbar üzerine gelen polisler arasında arbede çıktı. Bir polisin darbedildiği olayda 2 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 22.08.2024 - 08:07
Abone Ol google-news

Olay, gece saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi Yeşilhat Sokak'ta meydana geldi.

Sokakta yapılan asker eğlencesinde silahla havaya ateş açılması üzerine çevredekiler, paniğe kapılıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. 

Asker eğlencesinin yapıldığı sokağa gelen polis ekipleri, havaya ateş ettiği belirtilen şüphelileri tespit ederek gözaltına almak istedi.

Polislerle eğlenceye katılanlar arasında arbede çıktı. Arbedede polislerden biri darbedilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sokaktaki eğlence sonlandırılırken, polis, olayla ilgili incelemesini sürdürüyor. 


eskişehir haberleri arbede haberleri asker eğlencesi haberleri

İlgili Haberler

Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Kadını sokak ortasında darbeden erkek tutuklandı

Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Kadını sokak ortasında darbeden erkek tutuklandı
Samsun'da kızını darbeden eski sevgiliyi vuran baba gözaltında

Samsun'da kızını darbeden eski sevgiliyi vuran baba gözaltında
Aydemir Akbaş’ın cenazesine gelen Tatlıses’in camiye girişi sırasında arbede çıktı

Aydemir Akbaş’ın cenazesine gelen Tatlıses’in camiye girişi sırasında arbede çıktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler