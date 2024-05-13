Asker eğlencesinde silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde asker eğlencesinde silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Meydana gelen olayda bıçaklanan 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 08:57
Asker eğlencesinde silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı
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28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Caddesi’nde, dün saat 23.30 sıralarında asker eğlencesinde iki grup arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Büyüyen tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Silahın ateşlendiği olayda 3 kişi bıçaklandı.

Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri caddede incelemelerde bulundu. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


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