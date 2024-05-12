Mustafa Gürsel ile yollar ayrılmıştı: Kocaelispor'un yeni hocası belli oldu!

Yayınlanma: 12.05.2024 - 11:19

Güncelleme: 12.05.2024 - 11:19

TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, teknik direktör Mustafa Gürsel ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz Sakaryaspor maçı sonrası acil toplanmış, teknik direktörümüz Mustafa Gürsel ile yollarımızı ayırma kararı alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Ligin 24. haftasında teknik direktörlüğe getirilen Gürsel yönetiminde 11 maça çıkan Kocaelispor, 3 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle yaşadı.

GÖREVE ERTUĞRUL SAĞLAM GELDİ

TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'da Mustafa Gürsel'le yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Ertuğrul Sağlam getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, Sağlam ile yapılan anlaşmanın camiaya hayırlı olması dileğinde bulunuldu.