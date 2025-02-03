Asker eğlencesinde sopalı kavga: Ekipler ayıramadı, takviye istendi!

Yayınlanma: 03.02.2025 - 07:27

Güncelleme: 03.02.2025 - 08:33

Olay gece yarısı Yunus Emre Mahallesi 7046 Sokak’ta yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, askere gidecek genç için sokakta eğlence programı düzenlendi. Masaların kurulup ikramların yapıldığı eğlencede gençler arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüşürken gençler sokak ortasında birbirine girdi. Kavganın da büyümesiyle birlikte sopaları kapan şahıslar kavgaya koştu. Bu sırada kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

TAKVİYE EKİPLER İSTENDİ

İhbar üzerine olay yerine mahalle bekçileri ve polis sevk edilirken, kısa sürede kavgaya gelen ekipler gençleri ayırmak için yoğun çaba sarf etti. Polis ve bekçilerin yetersiz kalması üzerine olay yerine takviye ekipler istendi.

Takviye ekiplerin de gelmesiyle kavga eden 2 grup olay yerinden uzaklaştırılırken, polisin müdahalesiyle ortalık sakinleşti.