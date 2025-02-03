Asker eğlencesinde sopalı kavga: Ekipler ayıramadı, takviye istendi!

Aksaray’da askere gidecek genç için düzenlenen eğlence, gençlerin arasında yaşadığı tartışma sonucu kavgaya dönüştü. Sopalı kavgaya dönüşen olayda polis ve bekçiler yetersiz kaldı, takviye ekipler istendi.

Asker eğlencesinde sopalı kavga: Ekipler ayıramadı, takviye istendi!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 03.02.2025 - 07:27

Olay gece yarısı Yunus Emre Mahallesi 7046 Sokak’ta yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, askere gidecek genç için sokakta eğlence programı düzenlendi. Masaların kurulup ikramların yapıldığı eğlencede gençler arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüşürken gençler sokak ortasında birbirine girdi. Kavganın da büyümesiyle birlikte sopaları kapan şahıslar kavgaya koştu. Bu sırada kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

TAKVİYE EKİPLER İSTENDİ

İhbar üzerine olay yerine mahalle bekçileri ve polis sevk edilirken, kısa sürede kavgaya gelen ekipler gençleri ayırmak için yoğun çaba sarf etti. Polis ve bekçilerin yetersiz kalması üzerine olay yerine takviye ekipler istendi.

Takviye ekiplerin de gelmesiyle kavga eden 2 grup olay yerinden uzaklaştırılırken, polisin müdahalesiyle ortalık sakinleşti.


Etiketler: #aksaray #asker eğlencesi #sopalı saldırı

İlgili Haberler

’Asker eğlencesi’ dediler, sokağı ringe çevirdiler

’Asker eğlencesi’ dediler, sokağı ringe çevirdiler
Havai fişekli asker eğlencesine polis baskını

Havai fişekli asker eğlencesine polis baskını
Eskişehir'de asker eğlencesinde arbede: 1 polis yaralandı, 2 gözaltı

Eskişehir'de asker eğlencesinde arbede: 1 polis yaralandı, 2 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler