Asker uğurlama sırasında trafiği tehlikeye düşüren sürücülere para cezası
Küçükçekmece'de asker uğurlama konvoyunda araçlarıyla trafiği tehlikeye düşüren sürücülere cezai işlem uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Muammer Aksoy Caddesi'nde asker uğurlama sırasında araçlarıyla konvoy oluşturan sürücülerin trafiği tehlikeye düşürdükleri ana ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlattı.
Araç plakalarından kimlikleri tespit edilen sürücüler Y.A. E.A. ve A.İ. polis ekiplerince yakalandı.
Emniyete götürülen sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 8 bin 970 lira para cezası uygulandı ve 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek'ten adli işlem başlatıldı.
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