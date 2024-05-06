Düğün konvoyunun önünü kesti, kaçarken arkadaşını ezdi!

Çorum'da Murat Saçır (24) arkadaşı E.C.K. (25) ile otomobiliyle düğün konvoyunun önünü kesti. İkili ve düğün sahipleri arasında yaşanan tartışmada E.C.K., yere düştü. Saçır ise otomobiliyle kaçarken arkadaşının üstünden geçti.

DHA
Yayınlanma: 06.05.2024 - 18:41
Düğün konvoyunun önünü kesti, kaçarken arkadaşını ezdi!
Abone Ol google-news

Olay, Zile Mahallesi’nde dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Murat Saçır ve yanındaki arkadaşı E.C.K., zarf almak için otomobil ile düğün konvoyunun önünü kesti.

Bir süre sonra ikili ile düğün sahipleri arasında tartışma çıktı. Olay, çevredekilerin ihbarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Polis ekipleri, olayı kontrol altına almak istediği sırada E.C.K. yere düştü.

Murat Saçır, otomobiliyle kaçarken arkadaşı E.C.K.’nin üzerinden geçti. Saçır, arkadaşı E.C.K.’yi otomobiline bindirip, polisin de ‘Dur’ ihtarına uymayarak olay yerinden kaçtı.

KAMERAYA YANSIDI

Saçır’ın, polisin ihtarına uymayıp kaçtığı anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi ve yanındaki arkadaşını Gülhan Mahallesi’nde yakaladı. Şüpheli gözaltına alınırken, yaralı ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.


çorum haberleri düğün haberleri Düğün konvoyu haberleri otomobil haberleri

İlgili Haberler

Yola çıkan ata otomobil çarptı: 1 ölü, çok sayıda yaralı

Yola çıkan ata otomobil çarptı: 1 ölü, çok sayıda yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ağır yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ağır yaralı
Bahçelievler D-100 Karayolu'nda feci kaza: Otomobil motosiklete çarptı!

Bahçelievler D-100 Karayolu'nda feci kaza: Otomobil motosiklete çarptı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı mezarları başında andı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı mezarları başında andı
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Mayıs 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu? İşte ikinci aday…

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Mayıs 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu? İşte ikinci aday…
Meteoroloji açıkladı: 5 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 5 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Hobbit filminin Bilbo Baggins’i vejetaryen olmayı bıraktı!

Hobbit filminin Bilbo Baggins’i vejetaryen olmayı bıraktı!
İngiltere'de Başbakan Sunak, ana muhalefetin genel seçimde birinci parti olabileceğini kabul etti

İngiltere'de Başbakan Sunak, ana muhalefetin genel seçimde birinci parti olabileceğini kabul etti
Emily Blunt’tan şaşırtıcı itiraf: Bazı aktörlerle öpüşmek istemiyorum!

Emily Blunt’tan şaşırtıcı itiraf: Bazı aktörlerle öpüşmek istemiyorum!
Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in idamının üzerinden 52 yıl geçti: Unutulmadılar

Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in idamının üzerinden 52 yıl geçti: Unutulmadılar
DHA muhabiri Rojda Altunbaş’tan Eylem Tok açıklaması: ‘Bağlı olduğum yayın kuruluşunun patronajı ve sair çevreler tarafından çeşitli baskılara maruz kaldım’

DHA muhabiri Rojda Altunbaş’tan Eylem Tok açıklaması: ‘Bağlı olduğum yayın kuruluşunun patronajı ve sair çevreler tarafından çeşitli baskılara maruz kaldım’