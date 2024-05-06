Düğün konvoyunun önünü kesti, kaçarken arkadaşını ezdi!

Yayınlanma: 06.05.2024 - 18:41

Güncelleme: 06.05.2024 - 18:41

Olay, Zile Mahallesi’nde dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Murat Saçır ve yanındaki arkadaşı E.C.K., zarf almak için otomobil ile düğün konvoyunun önünü kesti.

Bir süre sonra ikili ile düğün sahipleri arasında tartışma çıktı. Olay, çevredekilerin ihbarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Polis ekipleri, olayı kontrol altına almak istediği sırada E.C.K. yere düştü.

Murat Saçır, otomobiliyle kaçarken arkadaşı E.C.K.’nin üzerinden geçti. Saçır, arkadaşı E.C.K.’yi otomobiline bindirip, polisin de ‘Dur’ ihtarına uymayarak olay yerinden kaçtı.

KAMERAYA YANSIDI

Saçır’ın, polisin ihtarına uymayıp kaçtığı anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi ve yanındaki arkadaşını Gülhan Mahallesi’nde yakaladı. Şüpheli gözaltına alınırken, yaralı ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.