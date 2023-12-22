Askere gitmek istemeyenlere 45 bin TL'ye çürük raporu! Levent Doğancı: Sahte çürük raporu vatan hainliği

Yayınlanma: 22.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.12.2023 - 03:00

Eski GATA Yüksek Bilim Konseyi Üyesi Levent Doğancı, “Askeri sağlık hizmetleri tamamen sivilleşmiş durumda. Bu kadar büyük bir ordunun, askeri sağlık sisteminin olmamasının hiçbir örneği yok” diye konuştu.

Amerikan başkanlarının, askeri hastaneleri kullandığına dikkat çeken Doğancı, “20 yıl öncesine kadar bizde de böyleydi. Ahmet Necdet Sezer, Abdullah Gül GATA’da tedavi olmuştur. Bu sistemi kaldırdığınız zaman habire patlıyor. Buna sivil sektörün yetişmesi ve askeri bir anlayışı kabul etmesi mümkün değil. Çünkü askeri doktorluk, temelden itibaren bir askeri hizmet ve eğitim içerisinde” ifadelerini kullandı.

‘YÖNETMELİK ESNEMİŞ’

45 bin liraya usulsüz çürük raporu alınmasının da askeri hastanelerin olmamasının bir zafiyeti olduğunun altını çizen Doğancı, şunları kaydetti:

“Askeri hastaneler zamanında da oluyordu elbette ama çok büyük bir kontrol mekanizması vardı. Hangi aklı evvel bunu özel hastanelere, sağlık ocağındaki pratisyen hekime veriyor? Sistemi bilenler çürük raporu verebiliyor. İşin içinde muhtemelen daha önce TSK’den atılmış sağlık personelleri var.”