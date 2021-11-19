Askeri araç kazasında 1 askerimiz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ın Uludere bölgesinde Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit'in askeri araç kazası sonucu şehit olduğunu açıkladı.
Şırnak'ın Uludere bölgesinde dün askeri aracın kaza yapması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Per. Asb. Üçvş Cihan Geçit, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Per. Asb. Üçvş. Cihan Geçit'in Büyükçekmece Murat Çeşme Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haberi askeri yetkililer verdi. Şehit evinin olduğu binaya Türk Bayrağı asılırken, Büyükçekmece Belediyesi de evin bulunduğu sokağa taziye çadırı kurdu. Geçit'in evli ve 5 yaşında bir kızının olduğu öğrenildi.
ŞEHİT CİHAN GEÇİT'İN NAAŞI İSTANBUL'A GETİRİLDİ
Şehit Asb. Üçvş. Cihan Geçit'in naaşı, Şırnak'tan havalanan askeri uçak ile Atatürk Havalimanı'na getirildi. Uçak, saat 05.30 sıralarında havalimanına indi. Şehidin naaşını görevli askerler uçaktan alarak cenaze aracına taşıdı. Naaşın cenaze aracına konulduğu sırada, şehit Geçit'in eşi ve yakınları tabutunun başında gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, Atatürk Havalimanı Askeri bölümden çıkarılarak Küçükçekmece Mezarlıklar Müdürlüğü morguna kaldırıldı.
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