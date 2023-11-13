Askeri lojmanda yangın!
Diyarbakır’da 8’inci Ana Jet Üssü Komutanlığı’ndaki lojmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak, söndürüldü.
8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’ndaki lojmanda 8 katlı bir apartmanın son katındaki dairede akşam saatlerinde yangın çıktı.
İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında, evde zarar oluştu.
Cep telefonuyla kayda alınan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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