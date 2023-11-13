Siirt'te korkutan yangın: 4 kişi dumandan etkilendi

Siirt'te 7 katlı apartmanın 2’nci katında çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

DHA
Yayınlanma: 13.11.2023 - 11:31
Siirt'te korkutan yangın: 4 kişi dumandan etkilendi
Abone Ol google-news

Siirt'in Bahçelievler Mahallesi Abdullah Bağış Caddesi'ndeki 7 katlı binanın 2’nci katındaki Mehmet Fatih Ertekin'e ait evde gece saatlerinde yangın çıktı.

İhbarla adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken dumandan etkilenen 4 kişi Siirt Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Dumandan etkilenen kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Elektrikten kaynaklandığı tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.


Siirt Yangın Bina duman

İlgili Haberler

Antalya'da boş binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Antalya'da boş binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Şırnak'ta yangın: 1 çocuk yaşamını yitirdi, 3 çocuk yaralandı

Şırnak'ta yangın: 1 çocuk yaşamını yitirdi, 3 çocuk yaralandı
Şırnak'ta apartmanın kazan dairesinde yangın: 1 çocuk öldü, 3 çocuk ağır yaralı!

Şırnak'ta apartmanın kazan dairesinde yangın: 1 çocuk öldü, 3 çocuk ağır yaralı!

En Çok Okunan Haberler