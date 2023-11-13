Siirt'te korkutan yangın: 4 kişi dumandan etkilendi
Siirt'te 7 katlı apartmanın 2’nci katında çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.
Siirt'in Bahçelievler Mahallesi Abdullah Bağış Caddesi'ndeki 7 katlı binanın 2’nci katındaki Mehmet Fatih Ertekin'e ait evde gece saatlerinde yangın çıktı.
İhbarla adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken dumandan etkilenen 4 kişi Siirt Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Dumandan etkilenen kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Elektrikten kaynaklandığı tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.
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