Askeri okulda skandal iddia: Teğmen Atatürk fotoğrafını yırtıp attı

Yayınlanma: 22.11.2023 - 23:20

Güncelleme: 22.11.2023 - 23:20

İstanbul Tuzla Piyade Okulu’nda 10 Kasım’da skandal bir olay yaşandığı iddia edildi. Atatürk rozeti takmayı reddeden ve yırtıp atan bir teğmen ile başka bir teğmen arasında kavga çıktı. CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan konu hakkında soru önergesi verdi.

Ceylan," Son günlerde sosyal medya platformlarında 10 Kasım Atatürk'ü Anma töreninde Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda bir grup teğmenin yakalarına Atatürk resmi takmayı reddettikleri, teğmenlerden birinin Atatürk resmini yırtarak yere attığı ve buna tepki gösteren diğer bir grup teğmen ile aralarında arbede yaşandığı, arbedenin büyümesi ile olaya dışarıdan jandarma ve polisin de dahil olduğu, konuya ilişkin idari soruşturma başlatıldığı bilgisi kamuoyuna yansımıştır" sözleriyle bu iddiayı yanıtlaması için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e yönelik soru önergesi verdi.