'Askeri personelim' diyerek dolandırdı, jandarmaya yakalandı
Edirne'de kendisini 'askeri personel' olarak tanıtıp, telefonda aradığı kişileri dolandıran A.K., jandarma ekiplerince yakalanıp, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), telefonda kendisini 'askeri personel' olarak tanıtıp, Lalapaşa ile Süloğlu ilçelerinde oturan 2 kişinin altınlarını alarak dolandıran A.K.'yi operasyonla yakaladı.
'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K.'nin üst aramasında yüklü miktarda para ile uyuşturucu ele geçirildi.
TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklandı.
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