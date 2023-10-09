'Askeri personelim' diyerek dolandırdı, jandarmaya yakalandı

Edirne'de kendisini 'askeri personel' olarak tanıtıp, telefonda aradığı kişileri dolandıran A.K., jandarma ekiplerince yakalanıp, tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 09.10.2023 - 12:00
'Askeri personelim' diyerek dolandırdı, jandarmaya yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), telefonda kendisini 'askeri personel' olarak tanıtıp, Lalapaşa ile Süloğlu ilçelerinde oturan 2 kişinin altınlarını alarak dolandıran A.K.'yi operasyonla yakaladı.

'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K.'nin üst aramasında yüklü miktarda para ile uyuşturucu ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklandı.


Adliye Jandarma

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