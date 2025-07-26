Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hastaneye kaldırılan askerlerden 2'si şehit olmuştu: MSB'den açıklama geldi

Hastaneye kaldırılan askerlerden 2'si şehit olmuştu: MSB'den açıklama geldi

26.07.2025 09:38:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Hastaneye kaldırılan askerlerden 2'si şehit olmuştu: MSB'den açıklama geldi

Milli Savunma Bakanlığı, dün Hatay İskenderun'da şehit olan iki askerle ilgili açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, dün Hatay İskenderun'da 7 askerin hastaneye kaldırılması ve 2'sinin kurtarılamayarak şehit olmasıyla ilgili açıklamada bulundu. 

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''25 Temmuz 2025 tarihinde; İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında temel askerlik eğitiminde bulunan yedi silah arkadaşımızın; yüksek ateş şikayeti ile tedavilerine Birinci Basamak Muayene Merkezinde başlanmış, müteakiben hastaneye sevk edilmişlerdir. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, kahraman silah arkadaşlarımız Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan kurtarılamayarak şehit olmuşlardır. İlk otopsi raporunda ölüm nedenlerinin aşırı sıvı kaybına (dehidratasyon) bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği olduğu tespiti yapılmıştır.

Hastanede tedavileri devam eden beş silah arkadaşımızın genel sağlık durumları iyidir. Konu ile ilgili idari tahkikat başlatılmıştır.''

İlgili Konular: #Şehit #Asker #MSB

İlgili Haberler

Malatya'da askeri araç devrildi: Yaralılar var!
Malatya'da askeri araç devrildi: Yaralılar var! Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki bir askeri araç devrildi. Kazada 2 asker yaralandı.
Bir acı haber de Malatya'dan geldi: 1 asker şehit oldu!
Bir acı haber de Malatya'dan geldi: 1 asker şehit oldu! Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki askeri aracın devrilmesi sonucu bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.
İskenderun’da 7 er hastaneye kaldırıldı: 2 asker şehit oldu!
İskenderun’da 7 er hastaneye kaldırıldı: 2 asker şehit oldu! İskenderun’da vatani göreni yapmakta olan 9 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Askerlerden 2'si şehit oldu.