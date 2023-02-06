Askerlerin enkazdan çıkarttığı minik kız: Annemi de kurtarın
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gaziantep'te enkaz altında kalan bir çocuğun Mehmetçik tarafından kurtarıldığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkaz altında kalan bir çocuğun Mehmetçik tarafından sağ salim kurtarıldığını duyurdu.
MSB tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Mehmetçiklerimiz, devletimizin kurum ve kuruluşlarıyla omuz omuza vatandaşlarımızın yardımına koşmaya devam ediyor. Gaziantep Nurdağı’nda enkaz altında kalan bir yavrumuz, Mehmetçiklerimiz tarafından sağ salim kurtarıldı."
MSB'nin paylaştığı kurtarma görüntülerinde kız çocuğunun enkaz altından çıkaran askerlere "Annemi de kurtarın!" dediği duyuldu.
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