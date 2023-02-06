Askerlerin enkazdan çıkarttığı minik kız: Annemi de kurtarın

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gaziantep'te enkaz altında kalan bir çocuğun Mehmetçik tarafından kurtarıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 16:36
Abone Ol google-news

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkaz altında kalan bir çocuğun Mehmetçik tarafından sağ salim kurtarıldığını duyurdu.

MSB tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mehmetçiklerimiz, devletimizin kurum ve kuruluşlarıyla omuz omuza vatandaşlarımızın yardımına koşmaya devam ediyor. Gaziantep Nurdağı’nda enkaz altında kalan bir yavrumuz, Mehmetçiklerimiz tarafından sağ salim kurtarıldı."

MSB'nin paylaştığı kurtarma görüntülerinde kız çocuğunun enkaz altından çıkaran askerlere "Annemi de kurtarın!" dediği duyuldu.


deprem kahramanmaraş Nurdağı Asker Milli Savunma Bakanlığı

İlgili Haberler

Depremden etkilenen şehirlerdeki cemevleri 7/24 açık olacak

Depremden etkilenen şehirlerdeki cemevleri 7/24 açık olacak
Savcılık duyurdu: Deprem sonrası yanlış bilgi paylaşanlara soruşturma

Savcılık duyurdu: Deprem sonrası yanlış bilgi paylaşanlara soruşturma
Kahramanmaraş'taki 7.7'lik depremin ardından Prof. Dr. Feyzi Bingöl'den açıklama: '100 tane Hiroşima bombasına karşılık geliyor...'

Kahramanmaraş'taki 7.7'lik depremin ardından Prof. Dr. Feyzi Bingöl'den açıklama: '100 tane Hiroşima bombasına karşılık geliyor...'

En Çok Okunan Haberler