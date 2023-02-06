Depremden etkilenen şehirlerdeki cemevleri 7/24 açık olacak

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 16:22

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 16:27

CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, deprem bölgelerindeki cemevlerinin kapılarının 7/24 halka açık olacağını aktardı.

Foggo, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı iki paylaşımda, şu bilgileri paylaştı:

"Maraş Cemevi Antakya, Samandağ Cemevi, Antep Cemevi, Osmaniye kadirli Cemevi, Malatya Cemevi, Adıyaman Cemevi, Adana Cemevi, Diyarbakır Cemevi, Urfa Kısas Cemevi.

Adana Şubesi adresi: 100. Mah. Hacı Bektaş Veli Bulvarı No: 66 Adana, Adana Ceyhan Şubesi adresi: Namık Kemal Mah. Ahmet Ural Sok. No: 77, Adıyaman Şubesi adresi: Yunus Emre Mah. Dellek Pınar Mevkii Adıyaman, Kahramanmaraş Nurhak Şubesi: Karaçar Mah. Atatürk Bulvarı Nurhak/Kahramanmaraş, Kahramanmaraş Elbistan Şubesi: Cumhuriyet Mah. Hacı Bektaş Veli Cad. NO:11-3 Elbistan/Kahramanmaraş, Hatay İskenderun Şubesi: Mustafa Kemal Mah. Hasan Ali Yücel Cad. 550. Sok. NO:7 İskenderun/Hatay."