Kahramanmaraş'taki 7.7'lik depremin ardından Prof. Dr. Feyzi Bingöl'den açıklama: '100 tane Hiroşima bombasına karşılık geliyor...'

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Eski Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Feyzi Bingöl, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik depreminin 100 atom bombasına karşılık geldiğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 15:28
Kahramanmaraş'taki 7.7'lik depremin ardından Prof. Dr. Feyzi Bingöl'den açıklama: '100 tane Hiroşima bombasına karşılık geliyor...'
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Türkiye bugün korkunç bir sabaha uyandı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremde 1014 kişi hayatını kaybetti.

 

Son olarak Elbistan’da 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bölgede olağanüstü hal ilan edilirken; bu süreçte uzmanlardan açıklamalar da gelmeye devam ediyor.

"100 TANE HİROŞİMA BOMBASINA KARŞILIK"

Son olarak Eski Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Feyzi Bingöl, "100 tane Hiroşima bombasına karşılık geliyor" dedi.

Habertürk'te konuşan Bingöl, "Bu deprem o kadar güçlü ve etkili bir depremdi ki çıkan enerji onlarca atom bombasının oluşturduğu enerjiden yüzlerce kat daha fazla" diye konuştu.


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