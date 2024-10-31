Askerlik sevk belgesi ne zaman, nasıl alınır? Askerlik sevk belgesi neren alınır?

Yayınlanma: 31.10.2024 - 10:21

Güncelleme: 31.10.2024 - 10:29

Askerlik sevk belgesi, kasım celbi sınıflandırma sonuçlarının açıklanacak olmasının ardından merak ediliyor. Peki, Sevk belgesi ne zaman, nasıl alınır? Askerlik sevk belgesi neren alınır?

ASKERLİK SEVK BELGESİ NE ZAMAN VE NEREDEN ALINIR?

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

ASKERLİK SEVK BELGESİ NASIL ALINIR?

Sevk belgesi, e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden doğrudan alınabilir. Askerlik şubelerinden sevk belgenizi almak için T.C. kimlik kartı ile müracaat etmelisiniz. e-Devlet sistemindeki “e-Hizmetler” menüsü altındaki “Kişisel Bilgiler” alt menüsü içerisinden MSB sekmesine girerek “Askerliğim” linkinden sevk belgenizi alabilirsiniz.