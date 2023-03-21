Askerlik işlemleri e-Devlet'te

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askerlikle ilgili iş ve işlemlerin dijital ortamda tek nokta üzerinden yapılabilmesi için 'Askerliğim' bütünleşik hizmetinin, e-Devlet'ten hizmete sunulduğunu duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 10:50
Askerlik işlemleri e-Devlet'te
Abone Ol google-news

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askerlikle ilgili işlemlerin yapılabilmesine olanak sağlayan e-Devlet hizmetinin kullanıma sunulduğunu duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Askerliğim' bütünleşik hizmeti e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden hizmete sunulmuştur. Vatandaşlarımız e-Devlet portalında 'Askerliğim' sekmesine giriş yaptığında, ilgili bölüme otomatik olarak yönlendirilecektir. Bu kapsamda, askerlik çağı, yoklama, celp ve sevk, muvazzaflık ve yedeklik dönemlerini içeren tüm işlemlere kolaylıkla erişebilecektir. Söz konusu hizmet ile askerlik çağına gelmiş gençlerimizden terhis olmuş vatandaşlarımıza kadar tüm süreci kapsayan askerlikle ilgili iş ve işlemler dijital ortamda tek nokta üzerinden yapılabilecektir" denildi.


E-devlet askerlik

İlgili Haberler

e-Devlet'te seçmen kaydına bakım engeli

e-Devlet'te seçmen kaydına bakım engeli
Son Dakika: e-Devlet'te EYT için yeni düzenleme... Başvuru nasıl yapılır?

Son Dakika: e-Devlet'te EYT için yeni düzenleme... Başvuru nasıl yapılır?
SGK'den EYT ile ilgili 'e-devlet' ve 'Acele etmeyin' çağrısı

SGK'den EYT ile ilgili 'e-devlet' ve 'Acele etmeyin' çağrısı

En Çok Okunan Haberler