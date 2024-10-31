Son depremler! Deprem mi oldu? 31 Ekim 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler! Az önce deprem mi oldu? Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 31 Ekim 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 31 Ekim 2024 Türkiye'deki depremler...

Son depremler! Deprem mi oldu? 31 Ekim 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.10.2024 - 09:09

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 31 Ekim 2024'te meydana gelen depremler...

31 EKİM 2024 SON DEPREMLER

2024.10.31 08:48:01  38.7467   27.8677        6.0      -.-  1.5  -.-   HACIBASTANLAR-GOLMARMARA (MANISA)                 

2024.10.31 07:49:52  38.4740   37.5300       10.4      -.-  1.4  -.-   YENICE-DARENDE (MALATYA)                          

2024.10.31 06:23:33  37.6378   35.9427        9.3      -.-  1.0  -.-   CURUKLU-KOZAN (ADANA)                             

2024.10.31 05:46:06  37.5727   26.7590       10.6      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        

2024.10.31 05:35:30  38.9387   29.9347        6.6      -.-  1.6  -.-   YESILYURT-ALTINTAS (KUTAHYA)                      

2024.10.31 05:23:19  38.4790   38.0130        5.0      -.-  1.9  -.-   KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)                    

2024.10.31 04:58:31  36.4230   29.5232        3.5      -.-  1.2  -.-   YAYLAPALAMUT-KAS (ANTALYA)                        

2024.10.31 04:00:59  39.2835   29.2987        9.9      -.-  1.6  -.-   KIRGIL-EMET (KUTAHYA)                             

2024.10.31 03:36:31  37.8348   28.9375        5.0      -.-  1.4  -.-   BEKIRLER-BABADAG (DENIZLI)                        

2024.10.31 03:30:22  37.5835   26.9925       21.2      -.-  1.6  -.-   DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI)              

2024.10.31 03:21:06  37.8603   26.7732        5.4      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        

2024.10.31 03:15:55  38.6357   26.5295       11.5      -.-  1.6  -.-   KARABURUN (IZMIR)                                 

2024.10.31 03:14:50  38.4952   36.4598        5.0      -.-  1.4  -.-   COREKDERE-SARIZ (KAYSERI)                         

2024.10.31 02:57:07  36.4617   36.1872        5.2      -.-  1.3  -.-   BENLIDERE-BELEN (HATAY)                           

2024.10.31 02:36:31  38.0857   36.6337        7.5      -.-  1.5  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

2024.10.31 02:19:44  38.8160   39.0820        7.0      -.-  2.0  -.-   ALTINKUSAK-(ELAZIG)                               

2024.10.31 02:11:41  36.2322   28.6467       22.6      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           

2024.10.31 01:57:25  38.1553   36.8620       14.3      -.-  1.2  -.-   ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                      

2024.10.31 01:48:16  37.2862   36.8938        7.0      -.-  1.1  -.-   BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP)                     

2024.10.31 01:25:31  38.1663   38.5547        3.4      -.-  1.6  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                                  

2024.10.31 01:24:54  38.4963   38.0238        7.8      -.-  1.5  -.-   KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)                    

2024.10.31 01:16:35  37.2967   35.8957        7.6      -.-  1.4  -.-   HACIBEYLI-KOZAN (ADANA)                           

2024.10.31 01:05:18  36.7642   36.2832        2.3      -.-  1.5  -.-   KOZLUDERE-DORTYOL (HATAY)                         

2024.10.31 00:08:58  38.5110   37.9778        8.5      -.-  1.4  -.-   KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA)                     

2024.10.31 00:02:31  37.6053   35.8545        5.5      -.-  1.4  -.-   KARABUCAK-KOZAN (ADANA)   


Etiketler: #deprem #depremler #son deprem

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