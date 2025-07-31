Askerlik yerleri belli oldu, gözler şimdi yol parası ve harçlık ödemelerinde. Peki, Askerlik yol parası ne zaman yatacak? 2025 MSB asker yol ücreti ne kadar?

ASKERLİK YOL PARASI NE ZAMAN YATAR?

Sevk evrakını teslim alan yükümlülerin yol masrafları, üç iş günü içinde PTT sistemine aktarılıyor. Bu süre sonunda, kimlik belgesiyle birlikte en yakın PTT şubesine giderek “ASAL ödemesi” ibaresiyle ödemeyi almak mümkün. Yol parası ve harçlıklar sadece PTT şubeleri üzerinden ve şahsen teslim alınıyor.

2025 ASKERLİK YOL PARASI NE KADAR?

Yol harçlığı tutarı, yükümlünün ikamet adresi ile sevk edildiği askeri birlik arasındaki kara yolu mesafesine göre hesaplanıyor. Bu hesaplamada Karayolları Genel Müdürlüğü’nün mesafe cetvelleri esas alınıyor ve belirli katsayılar uygulanıyor. Buna göre:

400 km’ye kadar mesafelerde: Mesafe x 1,6 katsayısı

400 – 799 km arası mesafelerde: Mesafe x 1,4 katsayısı

800 – 1200 km arası mesafelerde: Mesafe x 1,2 katsayısı

1201 km ve üzeri için: Mesafe x Memur maaş katsayısı uygulanıyor

Yol ücreti formülü şu şekilde:

Yol Masrafı = (KM x Memur Maaş Katsayısı x Mesafe Katsayısı) + İaşe Bedeli