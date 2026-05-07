ASKİ paylaştı: Ankara'da barajların doluluk oranında son durum

Ankara, baraj doluluk oranlarının kritik seviyelere gerilemesiyle su kaynakları açısından alarm veriyor.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) resmi verilerine göre, başkenti besleyen barajlardaki toplam su miktarı ve doluluk oranı kritik seviyelerde seyretmeye devam ediyor.

ASKİ’nin 7 Mayıs 2026 tarihli verilerine göre barajların toplam doluluk oranı yaklaşık yüzde 43,29 olarak ölçüldü. Aktif kullanılabilir aktif su oranı yüzde 36,68 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 100 ile Kargalı ve Kesikköprü Barajı oldu. En düşük su miktarı ise yüzde 5,20 ile Türkşerefli Barajı'nda kaydedildi.

ASKİ'nin verilerine göre 7 Mayıs itibarıyla Ankara'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Akyar Barajı yüzde 77,62

• Türkşerefli Barajı yüzde 5,20

• Çamlıdere Barajı yüzde 37,34

• Çubuk 2 Barajı yüzde 71,02

• Eğrekkaya Barajı yüzde 77,56

• Kargalı Barajı yüzde 100

• Kavşakkaya Barajı yüzde 65,59

• Kesikköprü Barajı yüzde 100

• Kurtboğazı Barajı yüzde 32,54

• Peçenek Barajı yüzde 27,48