'Askıcılık' yöntemiyle hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
Mersin'de 'askıcılık' olarak tabir edilen, balkon ve pencerelerden tırmanarak ya da kapıyı bir cisimle zorlayıp açarak girdikleri evlerden hırsızlık yaptığı tespit edilen S.S. yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yenişehir ve Toroslar ilçelerinde yaşanan evlerden para, ziynet ve elektronik eşya hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, evlere askıcılık yöntemiyle girip hırsızlık yaptığı belirlenen S.S.'yi evinde gözaltına aldı.
ZİYNET EŞYALARI ELE GEÇİRİLDİ
Evdeki aramada bulunan elektronik cihazlar ve ziynet eşyaları sahiplerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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