ASKİ'den 'bulanık su' açıklaması
Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde musluklardan bulanık su akması üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ASKİ Genel Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Açıklamada, arızanın İvedik-Polatlı içme suyu isale hattında şebekeye verilen suyun hava almasından kaynaklandığı ve sorunun çözümü için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ASKİ Genel Müdürlüğü, İvedik-Polatlı içme suyu isale hattındaki arızanın onarımı sırasında şebekeye verilen suyun hava alması nedeniyle bazı ilçelerde musluktan bulanık su aktığını bildirdi.
ASKİ Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İvedik-Polatlı içme suyu ana isale hattı imalatı sırasında 900 mm çapındaki ana iletim hattında arıza yaşandığı belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Ekiplerimizin anında müdahale ettiği arızanın onarımı esnasında şebekeye verilen suyun hava almasından kaynaklı sorun yaşanmıştır. Yaşanan bu sorun, kısa bir süre Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinin bir bölümünde abonelerimizin musluklarından bulanık su akmasına neden olmuştur. Bulanık su akışını ivedilikle sonlandırmak için şebeke hattı tahliye çalışmalarına başlanmış olup tahliye süreci devam etmektedir."
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