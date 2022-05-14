Mansur Yavaş'ın danışmanından 'cumhurbaşkanlığı' mesajı

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 09:03

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın danışmanı ve ABB Basın Yayın Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, TV5 yayınında açıklamalarda bulundu.

Gültekin, program sunucusu Hasan Basri Akdemir'in Mansur Yavaş için "Önce sayın Ümit Özdağ 'adayımızdır' dedi, sonra Fatih Erbakan 'aday olmalıdır' dedi, bazı farklı çevrelerin de böyle görüşleri var. Siz ilk duyduğunuzda nasıl bir medya planlaması yaptınız bu konuyla ilgili?" sorusunu yanıtladı.

Gültekin, "Cumhurbaşkanlığı konusu sık sık önümüze geliyor, bu bir gerçek. Bu konuda da bizim tavır almamız, duruş sergilememiz gerekiyor. Biz şu konuda rahatız; Ankara'ya odaklanmış durumdayız. Sayın Özdağ da açıkladı, başkası da açıkladı. Bu bizim dahilimizde olan bir şey değil. Bizi etkileyen bir şey yok. Bilgimiz yok, ilgimiz de yok. İşimize bakıyoruz. Açıklamanın olduğu gün biz de kurumsal olarak görüşümüzü beyan ettik ve yolumuza devam ediyoruz" dedi.

"BU KONULAR MOTİVASYONUMUZU DÜŞÜRÜR"

Mansur Yavaş'ın bu konuşmalar için ne düşündüğü sorusuna ise Gültekin, "Tabi ki yaptığı işlerle konuşulmaktan kim memnun olmaz. Bu konuşmalar bugüne kadar ki yaptığı çalışmaların yansımasıdır. Ama bizim bu konuşmalara takılmamamız gerekiyor. Bu konuşmalara vakit ayırmamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şuan mevcut bir görevimiz var. 6 milyon Ankaralı demiş ki 'siz bu şehrin belediye başkanısınız. Bu şehri doğru yönetin' demiş. Buna inanmış ve oy vermiş. Biz görevimizi geri plana atıp farklı konuları konuşursak işte o zaman, hem zamanınızı alır hem motivasyonumuzu düşürür. Biz de ne motivasyonumuzu düşürmek ne de zamanımızı harcamamak adına doğru çalışmalar yürütüyoruz. Çok rahatız" ifadelerini kullandı.