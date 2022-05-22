Mansur Yavaş, MasterChef'ten transfer yaptı: Bu hizmetin parçası oldu
Mansur Yavaş sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, MasterChef programında yarışan aşçı Sefa Okyay Kılıç ile birlikte çalıştıklarını açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Acun Ilıcalı’nın kanalında yayınlanan MasterChef programına yarışmacı olarak katılan Sefa Okyay Kılıç ile birlikte çalıştıklarını açıkladı.
Yavaş kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “BelPa Mutfak'ta her gün öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine, kovidli ailelerden yaşlı vatandaşlarımıza kadar binlerce yemek sevgiyle, emekle hazırlanıyor. Sefa Okyay Kılıç da bu anlamlı hizmetin bir parçası oldu” ifadelerini kullandı.
SEFA OKYAY KILIÇ KİMDİR?
Sefa Okyay Kılıç 13 Haziran 1996 doğumlu. Kayserili olan yarışmacı Gazi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları mezunudur. Ankara’da, Antalya’da ve İngiltere’de çalışmıştır. İtalya’da staj yapmıştır.
Birçok gastronomi festivalinde ekip koordinatörü olarak katılan genç yarışmacı, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca biliyor. Moleküler Gastronomi, Kore Mutfak Eğitimleri ve İtalyan Mutfağı üzerine eğitimler alan 'MasterChef Sefa' yarışmaya yedeklerden dahil olmuştu.
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