‘Asla yolda kalmayacaksınız’
Buca’da “Asla yolda kalmayacaksın” sloganıyla başlatılan proje ile hayata geçirilen “Engelli Tamir İstasyonu” vatandaşların talebi üzerine yetkili personel vatandaşların yolda kaldığı yere giderek müdahale ediyor.
Söz konusu arızanın yerinde giderilememesi halinde ise araçlar, belediye bünyesindeki tamir atölyesine götürülerek onarılıyor. Böylelikle engelli vatandaşların yolda kalma sorunu da tarihe karışıyor. Öte yandan merkez, bir yandan yolda kalan engellilere yardım ederken bir yandan da rutin bakım ve onarım işlemlerini de ücretsiz olarak yapacak. Tekerlekli sandalyeliler, mesai saatleri içerisinde merkeze giderek bakımlarını yaptırıp olası bir arızanın da önüne geçebiliyor. Engelliler yine arızalı parçalarını temin ettikten sonra değişimlerini de merkezde ücretsiz olarak yapıp işçilik maliyetinden kurtuluyor. Projenin başladığı günden beri 35 engelli vatandaş akülü tekerlekli sandalye sahibi oldu.
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