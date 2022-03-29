ASM’ler risk altında: Aile hekimliği tarih olacak, ücretsiz sağlık hizmeti diye bir şey kalmayacak
Aile sağlığı merkezi (ASM) çalışanlarının sorunlarını gündeme taşıyan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, Sağlık Bakanlığı’nın yaşanan sıkıntılara kayıtsız kaldığını söyledi.
Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol “Aile sağlığı merkezi çalışanları mağdur durumda. 2005 yılında yürürlüğe giren yönetmelik bugün resmen çökmüş durumda. Sistem işlemiyor, sevk zinciri istenen noktada değil. Bizim çocuklarımız, gençlerimiz, doktorlarımız yurtdışına göç ediyor ama biz bugün aile sağlığı merkezlerine yabancı hekimler atıyoruz. Bu gidişle 3-4 yıl sonra aile sağlığı merkezlerinde doktor kalmayacak, ücretsiz sağlık hizmeti alamaz hale geleceğiz. Aile hekimlerinin önemli bir bölümü de daha iyi koşullar için özel sağlık kurumlarına ya da diğer devlet hastanelerine gidiyor. Aile hekimlerine ilaç yazma memuru gözüyle bakılıyor” dedi.
ÇÜRÜK BİNALARDA HİZMET
Doğruyol, devletin kamu hizmeti veren aile hekimlerine birer işletme sahibi ve tüccar gözüyle baktığını belirterek sitemini şu sözlerle dile getirdi: “Aile hekimleri kendi masraflarını ve merkezin tüm giderlerini kendisi karşılıyor. Kiralar, faturalar, diğer sabit giderler katlanarak artıyor ama memurların ve sağlıkçıların aldıkları zam ortada. Aile hekimlerinin büyük bölümü fiziksel koşulları elverişsiz binalarda, apartmanların altında daracık alanlarda hizmet veriyor. Devlete ait eski sağlık ocaklarında hizmet veren aile hekimlerimizin yaptıkları tadilatın, tamiratların, onarımların ve bakımlarının giderleri ise devlet tarafından karşılanmıyor. Bugün depreme dayanıksız çürük yapılarda vatandaşa hizmet vermek zorunda kalan çok sayıda aile hekimimiz var.”
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