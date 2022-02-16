Gaziantep’te aile sağlığı merkezi yağmalandı
Gaziantep’teki Şahinbey 31 Nolu ASM, kimliği belirsiz kişiler tarafından yağmalandı. Binanın mutfağından hasta bakım odalarına kadar her yerinin dağıtıldığı ve bazı eşyaların çalındığı görüldü.
ASM’nin elektrik kablolarının bile söküldüğü, bazı masa ve sedyelerinin ise parçalandığı belirlendi. Genel Sağlık İş Genel Başkanı Derya Uğur, “2017 yılından beri Şahinbey 31 Nolu ASM, bu binada, yedi aile hekimliği birimi olarak hizmet veriyordu. Yeni yapılan binada altı muayene odası, bir tane de muhtarın odası olması sebebiyle iki aile hekimliği birimi eski binada kaldı. Muhtar, ‘Ben yaptırdım, oda benim’ dediği için iki aile hekimliği birimi eski binada kaldı” dedi. Uğur, “Şahinbey 31 Nolu ASM, yakınında madde bağımlılarının yaşadığı bir bina. Yedi hekimin görev yaptığı zamanlarda, hasta yoğunluğundan dolayı madde bağımlıları ortada çok görünmezken, bağımlılar, iki doktor ve bir aile sağlığı çalışanı olmak üzere üç personelin görev yapmasının ardından çalışanları rahatsız etmeye başladı. Madde bağımlıları nüfus yoğunluğunun azalması sebebiyle ASM’nin de bulunduğu bahçede rahat rahat dolaşıyor. Madde bağımlılarından korkmaları nedeniyle 600 kayıtlı vatandaş da kayıtlarını başka ASM’lere aldırdı” ifadelerini kullandı.
"SİGARA VE PARA İSTİYORLARDI"
Genel Sağlık-İş Başkanı Derya Uğur, “Madde bağımlılarına karşı tüm şikâyetlere rağmen bugüne kadar hiçbir önlem alınmaması kabul edilebilir değil. İl Sağlık Müdürlüğü, bir muhtara bile söz geçirememiş. Sağlık çalışanlarının can güvenliğinden endişe ediyoruz” dedi.
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