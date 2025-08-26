ASSAN, ekran görüntüsünü doğruladı: ‘TSK’nin gizli bilgilerinin aktarıldığı asılsızdır’

Savunma sanayisinde bir süredir mühimmat üreten özel şirket ASSAN gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı olan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’a yakın gdh haber sitesi, iki farklı haberle ASSAN hakkında çeşitli suçlamalarda bulunmuştu.

ASSAN, dün yeni bir yazılı açıklama yayımlayarak, gdh’nin paylaştığı, avukat İsmet Sayhan’a ait olduğu iddia edilen ekran görüntüsünü doğruladı.

CASUSLUK YAPTIĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

gdh’nin aktardığına göre Sayhan, Whatsapp hikayesine yanlışlıkla bir ekran görüntüsü yükledi. Bu ekran görüntüsünde Sayhan’ın, ASSAN Yönetim Kurulu Başkanı’na, ‘ASSAN avukatlık ve hukuk danışmanlığı tip sözleşme’, ‘MKE özel proje danışmanlığı sözleşme’ ve ‘Mühimmat tedarik planı 2025-2026-2027’ başlıklı dosyalar gönderdiği görüldü. Tedarik planı dosyasına Sayhan, ‘Fiyatlamalar MKE fiyatı/KK hedef fiyatı/ASSAN fiyatı’ mesajını da ekledi. gdh, bu mesajların ‘ihaleye fesat karıştırma ve devletin gizli kalması gereken bilgilerinin sızdırılması suçlarının açık göstergesi niteliğinde’ olduğunu savunurken, Sayhan’ın Whatsapp hikayesini kısa bir süre içinde sildiğini ifade etti. Sayhan ise, “Bu asılsız iddialar da hakkımda bir süredir devam eden ve belli kaynaklardan yürütülen sistematik karalama kampanyasının bir parçasıdır” dedi. Haber üzerine Sayhan, gözaltına alınırken, ekran görüntüsüne ilişkin ASSAN’dan açıklama geldi.

‘SIRLARIN İFŞA EDİLDİĞİ HAYAL ÜRÜNÜDÜR’

ASSAN, söz konusu ekran görüntülerini doğrularken, görseldeki dosyaları açıkladı. Açıklamada, tedarik planı dosyasıyla ilgili, “Bahsi geçen dosya Şirketimizin 2025, 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin üretim ve teslim planlama dosyası olup, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın talebi üzerine yine ilgili Komutanlığa sunulmak üzere şirketimiz tarafından hazırlanmıştır. Söz konusu planlama dosyası şirket kayıtlarımızda mevcuttur” denildi. ‘MKE özel proje danışmanlığı’ dosyasına ilişkin ayrıca açıklama yapılmazken, “Diğer belgeler ise, sıradan avukatlık ve hukuki danışmanlık sözleşme taslaklarıdır. Bu belgelerde gizlilik ihlali doğurabilecek hiçbir unsur bulunmamaktadır. Kaldı ki, ilgili sözleşmeler taraflarca imzalanmamış ve yürürlüğe girmemiştir” sözlerine yer verildi. ASSAN bundan hareketle, “İsmet Sayhan’ın şirketimize MKE veya TSK’ye ait gizli bilgileri aktardığı yönündeki iddialar tamamen mesnetsizdir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu haberlerin hiçbir maddi ve hukuki dayanağı bulunmamaktadır. MSB ve TSK’nin sırlarının ifşa edildiği yönündeki iddialar tamamen hayal ürünüdür ve gerçeği yansıtmamaktadır” ifadelerine yer verdi.

‘TAZMİNAT DAVALARI AÇTIK’

Şirketten yapılan açıklamada haber siteleri hakkında hukuki süreçlere başvurulduğu da duyuruldu. Açıklama, “Şirketimiz planlı, organize ve sistematik bir kumpasın hedefi haline getirilmiştir. Birtakım odaklar, asılsız ve kurgulanmış içerikleri tetikçi yayın organları aracılığıyla servis ettirmektedir. Bu tür maksatlı karalama faaliyetleriyle şirketimizin itibarı zedelenmeye çalışılmaktadır. Ancak bilinmelidir ki, şirketimiz bu girişimlere karşı asla sessiz kalmayacaktır. Sorumlu kişi ve kuruluşlar hakkında ağır tazminat davaları açılmış olup, bu davalar sonuna kadar takip edilecektir. Türk yargısı önünde gerçeklerin ortaya çıkmasıyla birlikte, bu iftira ve yalanları servis eden kişi ve kurumlar hukuk önünde hesap vereceklerdir” şeklinde noktalandı.