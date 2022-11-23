Son Dakika: Erdoğan'dan 'Esad ile görüşme olabilir mi' sorusuna yanıt

23 Kasım 2022 Çarşamba, 13:42

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Beşar Esad ile görüşecek misiniz" sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Esad ile görüşme olabilir siyasette küslük dargınlık olmaz. Eninde sonunda uygun şartlarda adımları atarız" dedi.

Sisi ile ikinci görüşmenin ne zaman olacağı sorusuna ise Erdoğan, "Tarih verilir mi?" ifadeleriyle karşılık verdi.

Erdoğan'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışına katılmak için gittiği Katar'da Sisi ile el sıkışması tartışma konusu olmuş, muhalefet sert tepki göstermişti.

SELVİ KÖŞESİNDE YAZDI: TARİH VERDİ

İktidara yakınlığıya bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Sisi adımından sonra Erdoğan’ın Esad’la 2023 seçimlerinden önce görüşebileceğini yazdı.

"İki liderin görüşmesinin seçimlerden önce yapılabileceği belirtiliyor" diyen Selvi, görüşmenin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ev sahipliğinde düzenlenebileceğini bildirdi.

Selvi, görüşmelerin arkasında "Grand Strateji" adını verdiği bir konseptin olduğunu öne sürerek, "Grand Strateji’nin gereği olarak gri alanların yönetilmesi, kriz konularının ortadan kaldırılması ve sorunlu ilişkilerin düzeltilmesi gerekiyor" dedi.

Selvi, şöyle devam etti:

"Evet, Erdoğan kendisi de açıkladığı gibi Esed’le görüşecek. Bunun için şartlar olgunlaştırılmaya çalışıyor. Peki bu nasıl olacak? Suudi Arabistan’la, Birleşik Arap Emirlikleri ile, Mısır’la nasıl olduysa öyle olacak. Çünkü bu konseptin dördüncü halkası Suriye deniliyor. Suudi Arabistan ve BAE ile ilişkiler arka kapı diplomasisi ile olgunlaştırıldıktan sonra sıra devlet başkanlarının el sıkışmasına gelmişti.

(...) Bize göre arkası getirilmelidir. Bununla da kalınmamalı, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile de görüşme vasatı açılmalı, terör örgütlerine karşı ortak bir irade oluşturulmalıdır. Türkiye’nin Mısır, Suriye ve Irak’la tarihten gelen çok güçlü bağları vardır ve bilinmektedir. Biz doğrudan ikili görüşmeleri başlatamazsak bozguncular aramızı iyice açacaklardır. Ülkemizin komşularıyla yapıcı, müspet, geliştirici ve samimi diyaloglar kurması aynı zamanda 2023’ün hedefleriyle de müzahirdir. (...)"