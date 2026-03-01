Astrolog 'savaş' yorumlamıştı, İranlı konuk tepki çekmişti: Sözcü TV'den o yayınlara açıklama geldi

Sözcü TV, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik emperyalist saldırılarını canlı yayına konuk aldıkları astrolog Öner Döşer’e yorumlattı.

O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları ve ülkedeki can kayıpları sürerken, Sözcü TV canlı yayınına bağlanan İranlı konuk Aida Makvandi’nin sözleri de dikkat çekti.

"BİZ BUGÜNÜ UZUN ZAMANDIR BEKLİYORDUK"

Telefon bağlantısıyla yayına katılan Makvandi, saldırılara ilişkin değerlendirmesinde, “Çok güzel bir güne başladık. Mutluyuz. Biz bu günü uzun zamandır bekliyorduk. Bugün bayram demesem de çok güzel bir gün” ifadelerini kullandı.

Gelen tepkilere dair ise kanaldan açıklama yapıldı.

"CANLI YAYINLARDA KONUKLARIN DİLE GETİRDİĞİ GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELER KENDİLERİNE AİTTİR"

Sözcü TV'nin açıklamasının tamamı şöyle:

"Kamuoyuna Duyurumuzdur;

Sözcü Televizyonu, yanı başımızda yaşanan İran’a yönelik gelişmeleri kamuoyuna doğru ve hızlı biçimde aktarmak amacıyla 7/24 canlı yayınlarını sürdürmektedir.

Halkın haber alma ve ifade özgürlüğü kapsamında farklı görüşlerden konuklara ve uzmanlara yer verilmektedir. Canlı yayınlarda konukların dile getirdiği görüş ve değerlendirmeler kendilerine aittir; Sözcü Televizyonu’nun kurumsal görüşünü yansıtmaz.

Kanalımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin milli değerlerini ve güvenlik hassasiyetlerini gözetir; ulusal meselelerde sorumlu ve milli bir yayıncılık anlayışıyla hareket eder.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."