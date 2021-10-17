Astsubaylar, ‘verilmeyen’ haklarını istiyor

17 Ekim 2021 Pazar, 02:00

Bugün 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü. “Ordunun belkemiği” olarak nitelendirilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu on binlerce astsubay, bu özel günlerini özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle buruk kutladıklarını belirtiyor.

Gazetemize ulaşan astsubaylar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın kendilerine verdiği sözleri yerine getirmediğini savundu.

Kendi meslek gruplarının emekli olurken de mağdur edildiklerini ve çifte standarda maruz kaldığını savunan astsubaylar, “Subaylara emekli maaşı bağlama oranı yüzde 70-85 iken astsubay, uzman erbaş ve kıdemli binbaşı emeklilerine emekli maaşı bağlama oranı yüzde 40 ile 55 arasındadır. 2. dereceden emekli olan astsubaylar 3000 olan maaş ek göstergelerinin diğer memurlara verilmesi düşünülen 3600 ek göstergeye yükseltilmesini talep etmektedir” görüşünü dile getirdi.

‘BİZİ UNUTMAYIN’

Subayların altı değişik isimle tazminatlar aldığını, aynı işleri yapmalarına karşın kendilerinin bu tazminatlardan faydalanamadığını belirten astsubaylar, “Siyasi ve askeri sorumlulara sesleniyoruz: Şehit olduklarında cenazelerinde ön saflarda bulunduğunuz, ‘kahraman’, ‘ordunun belkemiği’ dediğiniz bu mesleği icra edenleri lütfen unutmayın, verdiğiniz sözleri yerine getirmenizi bekliyoruz” görüşünü dile getirdi.