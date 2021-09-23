Muğla'da aranan FETÖ şüphelisi eski astsubay Samsun'da yakalandı

Muğla'da aranan FETÖ şüphelisi eski astsubay Samsun'da yakalandı.

AA
23 Eylül 2021 Perşembe, 11:03
Muğla'da aranan FETÖ şüphelisi eski astsubay Samsun'da yakalandı
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Muğla'da hakkında arama kararı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi eski astsubay, Samsun'da gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY şüphelilerine yönelik çalışma yürüttü.

Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve meslekten ihraç edilen astsubay M.A'yı yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, emniyete götürüldü.


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