At kesen şahıs yakalandı: ‘Yeme içme sektöründe işyeri var’

Düzce’de çöp konteynırında bulunan eti sıyrılmış kemiklerin ata ait olduğu belirlendi. Düzce Valisi Selçuk Aslan, kemikleri atan şahsın yakalandığını ve yeme içme sektöründe işyeri olduğunu belirlediklerini söyledi. Ata ait olduğu belirlenen kemiklerin nerede işlendiğini ve nerelerde kullanıldığının ise araştırıldığını da ifade etti.

İHA
Yayınlanma: 05.03.2024 - 14:57
Abone Ol google-news

Düzce’de meydana gelen olayda Yeni sanayi sitesinde bulunan çöp konteynerında tek tırnaklı hayvana ait olduğu belirlenen etlerinden sıyrılmış kemikler bulunmuştu. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri ile Tarım Orman Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri yaptıkları çalışmada kemiklerin ata ait olduğunu belirlemişti. 

Araştırmayı derinleştiren ekipler, kemikleri gece saatlerinde bir şahsın bıraktığını belirlediler. Bunun üzerine harekete geçen ekipler şahsı, yakaladı. Emniyette ifadesi alınan şahsın yeme içme sektöründe işyerinin olduğunu tespit etti. 

Ekipler şahsın atı nerede kestiğini ve kendi işyerinde mi kullandığını yoksa satışını mı yaptığını belirlemeye çalışıyor.

“NUMUNELER GÖNDERİLDİ”

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve Jandarma Komutanı Alb. Murat Kılıç basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Vali Selçuk Aslan, “Vatandaşların ihbarıyla çöp konteynerında at kemikleri olduğu belirlendi. Polis ile Tarım Orman ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerince numuneler alındı. Veteriner raporunda kemiklerin ata ait olduğu belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik kameralarını inceleyerek yaptıkları çalışmada faili yakaladılar. Şahsın bir işletmesi var. O işletmeden de diğer işletmelerden de numune aldık. Laboratuvara gönderildi bu numuneler. Sonuçları bekliyoruz. Şunda çok netiz. Elimizdeki kemik parçaları yakaladığımız fail tarafından bırakıldığı çok açık. Şahıs bu atı nerede kesti, neden buraya bıraktı. Bu soruların cevabı üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Araştırdığımız konu ise bu at nerede kesildi, kemik parçalarına ait et nerede bu sorunların cevabını arkadaşlarımız araştırıyor” diye konuştu.


Düzce haberleri düzce valisi haberleri at eti haberleri

İlgili Haberler

İstanbul'da fiyat etiketi denetimi yapıldı: 1 Ocak'ta yürürlükte

İstanbul'da fiyat etiketi denetimi yapıldı: 1 Ocak'ta yürürlükte
İspanya ve Belçika'da at eti operasyonu

İspanya ve Belçika'da at eti operasyonu
Nebati'den gıda enflasyonu açıklaması: 'Fiyat etiketlerine olumlu yansımasını bekliyoruz'

Nebati'den gıda enflasyonu açıklaması: 'Fiyat etiketlerine olumlu yansımasını bekliyoruz'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... Erdoğan'dan kabine sonrası 'enflasyon' mesajı: 'İstediğimiz yere gelemedik'

Son Dakika... Erdoğan'dan kabine sonrası 'enflasyon' mesajı: 'İstediğimiz yere gelemedik'
Survivor Turabi’den Acun Ilıcalı’ya romantik mesaj

Survivor Turabi’den Acun Ilıcalı’ya romantik mesaj
Mete Yarar ile eski CHP milletvekili Öztürk canlı yayında birbirine girdi: 'Ben senin oğlun değilim!'

Mete Yarar ile eski CHP milletvekili Öztürk canlı yayında birbirine girdi: 'Ben senin oğlun değilim!'
Adgager Araştırma Şirketi, GAG Token’ın ön satışına başladı!

Adgager Araştırma Şirketi, GAG Token’ın ön satışına başladı!
Son Dakika: Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan açıkladı

Son Dakika: Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan açıkladı
Bitcoin son 1 ayda yüzde 56.5 değer kazandı

Bitcoin son 1 ayda yüzde 56.5 değer kazandı
Gaflarıyla gündemden düşmüyor: Murat Kurum bu sefer de seçim tarihini karıştırdı

Gaflarıyla gündemden düşmüyor: Murat Kurum bu sefer de seçim tarihini karıştırdı
Berkin Elvan’ın annesi ve babası 6’ncı kez hakim karşısında: “Emri ben verdim diyen yargılanmıyor”

Berkin Elvan’ın annesi ve babası 6’ncı kez hakim karşısında: “Emri ben verdim diyen yargılanmıyor”