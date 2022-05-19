Bekçilik sınavı ne zaman? Bekçilik sınav giriş belgesi nasıl alınır?

19 Mayıs 2022 Perşembe, 17:47

Bekçilik sınavı için son başvuru tarihi 13 Mayıs 2022 idi. Bekçilik sınavı ile ilgili ayrıntılar Polis Akademisi tarafından açıklandı. 2022 bekçilik sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

2022 bekçilik sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleşecek. Bekçilik sınavı Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacaktır.

BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Bekçilik sınavı giriş belgesi 8 Temmuz tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

BEKÇİLİK SINAVINDA KAÇ SORU VAR?

Bekçilik sınavında 100 soru bulunuyor. Bekçilik sınavının süresi 120 dakika.