Ata işkence yapan çocuk serbest bırakıldı: Sahibine para cezası!

Yayınlanma: 20.06.2024 - 16:59

Güncelleme: 20.06.2024 - 17:28

İstanbul Başakşehir'de 18 Haziran günü 16.00 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi’nde bulunan bir cadde üzerinde üç kişinin bir at arabası üzerinde yolculuk yaptıkları esnada atın kontrolünü elinde bulunduran bir kişinin sopa ile ata işkence yaptığı sosyal medya platformlarında “Başakşehir’de ata işkence ediliyor” başlığıyla yer aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı. Çalışmalar kapsamında; atın sahibinin C.B. olduğu, olay anında atın kontrolünün E.B. isimli çocuk da olduğu tespit edildi. Şüpheliler dün ikamet adreslerinde yakalandı.

Atın sahibi C.B.'ye 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 5. maddesi gereğince 4 bin 810 lira idari para cezası verildi. Ayrıca şüpheli C.B. “5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan bugün adli makamlara sevk edildi. 18 yaşından küçük E.B. ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından dosyası ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldı.

İşkenceye uğrayan at ise Eyüpsultan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.