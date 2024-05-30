Aksaray'da akrabalarına ahırda işkence yapan 6 kişiye hapis cezası

Aksaray'ın Eskil ilçesinde akrabalarına ahırda işkence yapan 6 kişi, 11 yıl 15 gün ile 10 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA
Yayınlanma: 30.05.2024 - 17:59
Aksaray'da akrabalarına ahırda işkence yapan 6 kişiye hapis cezası
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2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Cumhuriyet Savcısı, esas hakkında mütalaasında, A.G'ye ahırda işkence yapan ve tutuksuz yargılanan R.G, İ.G, M.G, İ.G, M.G. ve V.G'nin kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatları müvekkillerinin beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan İ.G'ye kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından 11 yıl 15 gün diğerlerine ise aynı suçlardan 10 yıl 8 ay ceza verdi.

NE OLMUŞTU?

Aksaray'ın Eskil ilçesinde 13 Haziran 2023'te, hayvancılıkla uğraşan A.G'ye, akrabaları R.G, İ.G, M.G, İ.G, M.G. ile V.G tarafından ahıra götürülüp elleri ve ayakları bağlanarak işkence yapılmıştı.

Jandarmadaki ifadesinin ardından çıkartıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanan R.G, ilk duruşma sonrasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.


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