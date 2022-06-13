Ataköy sakinlerinden 'yeni konut' projesine tepki: Bakan Ersoy'a seslendiler!

13 Haziran 2022 Pazartesi, 12:56

Ataköy sakinleri, mahkemenin daha önce iptal ettiği 564 ada 14 numaralı parseldeki imar değişikliğine yeniden itiraz ettiklerini, deprem toplanma alanı statüsündeki arsaya yeniden konut imarı verilmesine karşı olduklarını basın açıklaması ile duyurdu.

Yapılan basın açıklamasında Ataköy'ün 1960 yıllarının şehircilik anlayışına göre yapıldığını, kültürel bir miras olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca korunması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada arsanın park olarak işlevinin devam etmesi gerektiğini söylediler.

BAKAN ERSOY'A SESLENDİLER

Ataköy 1. Kısım Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayfer Kaynar yaptığı basın açıklamasında şunları ifade etti:

"Sayın Bakanın dediği gibi; çevremize ve yeşilime sahip çıkıyoruz dernek olarak. Ancak üzerinde bulunduğumuz bu alan 10 senelik bir hukuk mücadelesi sonunda idari dava daireleri yeşil alan olarak, üzerinde inşaat yapılamayacağı kesinleşmiş kararına rağmen tekrar idarenin bir girişimi ile karşı karşıyayız. Yani buraya tekrardan konut yapmak gibi bir girişim var. Biz 2 binin üzerinde bir imza ile Turizm ve Kültür Bakanlığı'na başvurduk. Demek istiyoruz ki, Sayın Bakan burayı mevcut durumuyla saklayın. Sayın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Beyoğlu Kültür Festivali'nde yaptıklarını çok yakından beğeniyle izliyoruz. Belki dikkatinden kaçmıştır diye hatırlatmak istiyoruz.

Ataköy 1960 döneminin şehircilik ilkelerine göre yapılmış bir toplu konut projesidir. Sayın Bakan'dan buranın mevcut haliyle korunmasını istiyoruz. Ataköy'de buranın mahalle olarak kalmasını isteyen binlerce insanız. Buranın betonlaşması tüm Ataköy'ün yavaş yavaş betonlaşacağı anlamına gelir. Bu şehrin belleğinden bir bölümün daha silinmesi anlamı taşıyor. Biz imar planlarına kesin bir şekilde itiraz edip konun takipçisi olacağız. Lütfen burayı mevcut durumuyla koruyalım. Buraya mimariye aykırı çevredeki halkın yaşam alanlarını kısıtlayıcı, trafiği arttırıcı, yoğunluğu arttırıcı bir blok koymak hangi mantıklı açıklanabilir. Üstelik hukukun geç de olsa işlediği bir ülkede. Alanımızın yeşil kalması için yetkililere sesleniyoruz. İstanbul'umuz yeşil kalsın."

"BURASI DÖNEME AİT ÖZGÜN BİR ALAN"

Semt sakini Asuman Yankın ise "Biz şimdi bir kez daha kentsel sit alanı olması için kurula başvurduk. Burası döneme ait özgün bir alandır. Buraya konulacak beton buranın özgürlüğünü bozacak bir alandır" dedi.

ÖNCEKİ DEĞİŞİKLİĞİ MAHKEME İPTAL ETMİŞTİ

Ataköy 1. Kısım'da bulunan Bakırköy Zeytinlik Mahallesi, 564 ada, 14 parsel 2.649.69 metrekare arsa imar artığı olarak parsellendi. Ataköy 1. Kısım yapılırken de arsa, içinde havuz bulunan bir parka çevrildi. Daha sonra Emlak Bankası'nın kapatılmasıyla imar atığı arsa TOKİ'ye devroldu.

TOKİ, Turistik Otel yapılmak üzere 2004 yılında arsayı Mustafa Yılmaz isimli şahsa sattı. Daha sonra bu arsa 2007 yılında el değiştirerek Albatros Turizm ve Otelcilik Anonim Şirketi'ne devredildi. Aynı yıl imar durumu turizm tesis alanına çevrildi. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılarak 0.90 olan emsal artırılarak 2.5 emsale çıkarıldı. 5 kat izni olan arsaya yükseklik serbest bırakıldı.

Konutların arasında içinde 50'ye yakın ağacın bulunduğu park özelliğindeki arsaya gökdelen için onay verildi. Ataköy 1. Kısım Koruma derneği dava açtı. Mahkeme derneği haklı bularak imar planını iptal etti. Bu karar 2014 senesinde Danıştay 6. Daire tarafından da onandı.