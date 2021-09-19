Atakum Belediyesi’de haciz işlemleri sürüyor
Eski AKP'li yönetimden kalan borçlar nedeniyle Atakum Belediyesin'de haciz işlemleri devam ediyor.
Eski AKP’li yönetimin borçları nedeniyle kapısı sürekli icra memurlarınca çalınan CHP’li Atakum Belediyesi’ne ait Seyir Tesisi’nin satışa çıkarılmasının ardından Vedat Türkali Eğitim Sanat ve Kültür Merkezi binasında da değer tespiti yapıldı. Atakum Belediyesi’ne ait olan Seyir Tesisi, belediyeye temizlik hizmeti veren şirkete olan borçtan dolayı Samsun İcra Dairesi tarafından açık artırma ile satışa çıkardı. Piyasa değeri 7 milyon 849 bin 420 TL olarak tespit edilen tesisin ihalesi, 27 Ekim’de Samsun İcra Müdürlüğü’nde yapılacak.
Bu arada Samsun İcra Dairesi önceki gün de yeni haciz işlemi için belediyeye ait Vedat Türkali Eğitim Sanat ve Kültür Merkezi binasında da değer tespiti yaptı. Alacaklıların organize bir şekilde belediye yönetimi ile bir araya gelmekten geri durduğunu kaydeden Belediye Başkanı Cemil Deveci, “Şunu iyi anladım ki, bu kentte samimi, vicdanının sesini dinleyen siyasetçiye yer yok. Seyir Terası’nı bedavaya haczettiler” dedi.
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