Atakum'da ücretsiz ped uygulaması

Yayınlanma: 20.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 20.10.2023 - 03:00

Atakum Belediyesi, genç kızları ücretsiz hijyenik pede ulaşmak ve bilgi almak için Özgecan Kadın Danışma Merkezi’ne davet etti.

Atakum Belediyesi’nden konu ile ilgili olarak yapılan açıklama şöyle: “Regl ürünleri lüks değildir, temel ihtiyaçtır. Ekonomik nedenlerden dolayı hijyen pede ulaşamayan genç kızlarımıza destek oluyoruz.”

