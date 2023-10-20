Atakum'da ücretsiz ped uygulaması
Atakum Belediyesi Türkiye’de her 10 genç kızdan birinin ekonomik durumu sebebiyle regl ürünlerini alamadığı ve okula devamsızlık yapmak zorunda kaldığı gerekçesi ile ücretsiz ped uygulaması başlattı.
Atakum Belediyesi, genç kızları ücretsiz hijyenik pede ulaşmak ve bilgi almak için Özgecan Kadın Danışma Merkezi’ne davet etti.
Atakum Belediyesi’nden konu ile ilgili
olarak yapılan açıklama şöyle: “Regl
ürünleri lüks değildir, temel ihtiyaçtır.
Ekonomik nedenlerden dolayı hijyen
pede ulaşamayan genç kızlarımıza destek
oluyoruz.”
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