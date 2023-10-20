Atakum'da ücretsiz ped uygulaması

Atakum Belediyesi Türkiye’de her 10 genç kızdan birinin ekonomik durumu sebebiyle regl ürünlerini alamadığı ve okula devamsızlık yapmak zorunda kaldığı gerekçesi ile ücretsiz ped uygulaması başlattı.

Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 20.10.2023 - 03:00
Atakum'da ücretsiz ped uygulaması
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Atakum Belediyesi, genç kızları ücretsiz hijyenik pede ulaşmak ve bilgi almak için Özgecan Kadın Danışma Merkezi’ne davet etti.

Atakum Belediyesi’nden konu ile ilgili olarak yapılan açıklama şöyle: “Regl ürünleri lüks değildir, temel ihtiyaçtır. Ekonomik nedenlerden dolayı hijyen pede ulaşamayan genç kızlarımıza destek oluyoruz.” 


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