Atalay’a Gar Katliamı protestosundan beraat

Yayınlanma: 03.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.05.2024 - 04:00

AYM’nin ‘hak ihlali’ kararlarına karşın tahliye edilmeyerek milletvekilliği düşürülen Can Atalay’ın, ‘toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu’na muhalefet’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından toplamda 2.5 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına dün devam edildi.

Protesoya katılan çok sayıda kişiyle birlikte yargılanırken, milletvekili seçildikten sonra dosyası ayrılan Atalay’ın, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tek başına yargılandığı davada kararını açıklayan mahkeme, Atalay’ın her iki suçlamadan da beraatına karar verdi.

