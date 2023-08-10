Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: 57 ile vali ataması

Son dakika gelişmesi... Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla 57 ile vali ataması gerçekleştirildi. 16 vali ise merkeze çekildi. Buna göre, Adana Valisi Süleyman Elban, İzmir Valisi olarak atandı, Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.08.2023 - 00:48
Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: 57 ile vali ataması
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Valiler kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 57 ile vali ataması gerçekleştirildi.

İŞTE ATANAN VALİLER LİSTESİ

Yayımlanan kararnamede dikkat çeken isimler de yer aldı. İzmir Valisi Köşger Adana'ya, Adana Valisi Elban ise İzmir'e atandı. Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan da merkeze çekilen isimler olarak dikkat çekti.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Valiliği'ne, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Valiliği'ne, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Valiliği'ne atandı.

AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi oldu. 

 

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