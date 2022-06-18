Atama kararları Resmi Gazete'de
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tamer İnan, 5. Bölge Müdürlüğüne ise Ömer Ay atandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Mehmet Kalyon getirildi.
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