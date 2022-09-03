Atama kararları Resmi Gazete'de
Rekabet Kurulu'na ilişkin atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Rekabet Kurulu İkinci Başkanlığı'na Ahmet Algan, Rekabet Kurulu üyeliklerine ise Şükran Kodalak ile Hasan Hüseyin Ünlü atandı.
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