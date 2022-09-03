Atama kararları Resmi Gazete'de

Rekabet Kurulu'na ilişkin atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
03 Eylül 2022 Cumartesi, 00:06
Atama kararları Resmi Gazete'de
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Rekabet Kurulu İkinci Başkanlığı'na Ahmet Algan, Rekabet Kurulu üyeliklerine ise Şükran Kodalak ile Hasan Hüseyin Ünlü atandı.


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