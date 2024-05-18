Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de: Kadının Statüsü Genel Müdürü Ustaoğlu görevden alındı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan 'Atama' ve 'Görevden Alma' kararlarına göre; Türkiye'nin Angola Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Muhammet Mustafa Çelik atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu görevden alındı.

ANKA
Yayınlanma: 18.05.2024 - 00:56
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de: Kadının Statüsü Genel Müdürü Ustaoğlu görevden alındı
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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan "atama" ve "görevden alma" kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Türkiye'nin Angola Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Muhammet Mustafa Çelik atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu ise görevden alındı. Bakanlıkta açık bulunan Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü'ne Muharrem Kurt'un, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne ise Özge Aydiş Toy'un ataması gerçekleştirildi.

19 İL MÜDÜRLÜĞÜNE ATAMA

Kararda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Samsun İl Müdürü Tekin Balcı'nın ve Rize İl Müdürü İdris Altıntaş'ın görevlerinden alındığı belirtildi.

Yeni atamalar kapsamında ise il müdürlüklerine, Amasya'da Veysel Topkaya, Bitlis'te Vefa Akdoğan, Çorum'da Sahit Aydın, Elazığ'da Ömer Faruk Ergün, Hakkari'de Abdulhalim Ünalan, Kahramanmaraş'ta Müslüm Ferdi Bozkurt, Kastamonu'da Harun Köksalan, Malatya'da Ali Sait Çeçen, Manisa'da Mustafa Kılıç, Mersin'de Naci Yılmaz, Muğla'da Yakup Küçük, Muş'ta Ahmet Kırtay, Ordu'da Harun Tan, Sivas'ta Özgür Kızıltaş, Samsun'da Kemal Gümüşküyücü, Şırnak'ta Salih Kaya, Tokat'ta Kıymet Boztaş, Yozgat'ta Arif Topal, Zonguldak'ta Mehmet Türkmen Köse getirildi.


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