Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan gece yarısı 'atama' kararları
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran atandı.
Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran’ın atanması hakkındaki karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3. maddeleri gereğince Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran atandı.
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