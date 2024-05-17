Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan gece yarısı 'atama' kararları

Yayınlanma: 17.05.2024 - 00:52

Güncelleme: 17.05.2024 - 00:52

Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran’ın atanması hakkındaki karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3. maddeleri gereğince Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran atandı.